Мы примем необходимые законы для выплаты компенсаций жителям Донбасса за утраченное имущество. Об этом на брифинге в Мариуполе заявил кандидат в премьер-министры Юрий Бойко после встречи с жителями города.

Больше всего вопросов от переселенцев и людей, утративших жилье на разрушенной территории Донецкой области - куда возвращаться после войны и где взять средства, чтобы восстановить свои дома или построить новые. Оппозиционный политик отметил, что треть людей выехавших с начала вооруженного конфликта возвращаются домой, - им больше некуда ехать.

"Мы разработали 1,5 года назад законопроект, предусматривающий компенсации переселенцам из Донбасса за разрушенное жилье. Но парламент войны даже не внес этот документ на рассмотрение. Было всего несколько случаев, когда людям компенсировали стоимость разрушенного жилья из резервного фонда Кабмина. Один такой многоквартирный дом мы восстановили в Лисичанске, парламент же отстранился, и вообще ничего не сделал для переселенцев. Всю каденцию они делали вид, что такой проблемы просто не существует, им надо было протащить виру, мову и прочее", - сказал Юрий Бойко.

Особо остро в Мариуполе стоит вопрос с переселенцами из Широкино - в этом селе полностью разрушена инфраструктура, в нем стоят военные, людям некуда возвращаться.

"Таких сел, как Широкино, на Донбассе очень много. Это села, которые покинули жители, они полностью разрушены или их заняли военные. Кардинально решить проблему можно, только если остановить войну, отвести войска, восстановить отношения с этими территориям. Необходимо создать Международный фонд для восстановления инфраструктуры Донбасса, потому что самостоятельно Украине не справится. Нужен такой путь, как с чернобыльским саркофагом, - страны-доноры направили деньги, и за счет этих денег был построен саркофаг. Чтобы восстановить масшабные разрушения Донбасса, нам придется поднимать все мировое сообщество", - отметил Юрий Бойко.

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" также представил кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам Донецкой области - кандидата по округу 57 Владислава Филимонова, кандидата по округу 58 Валентина Рыбачука и кандидата по округу 60 Артема Марчевского.

По словам Антона Марчевского, проблемы переселенцев ему близки и понятны, поскольку непосредственно коснулись его семьи.

"Моя жена из Донецка. Я неспроста выбрал именно эту команду и благодарен лидерам "Оппозиционной платформы - За жизнь" за то, что дали шанс быть в команде мира, работать над тем, чтобы объединить страну, чтобы люди перестали бояться обстрелов, чтобы наконец вернулась нормальна жизнь", - сказал Артем Марчевский.

Валентин Рыбачук обратил особое внимание на необходимость решить местные проблемы Мариуполя.

"Для Мариуполя серьезным вопросом является борьба с вредными выбросами "Азовстали". На предприятии вроде как эти вопросы и решают, но экологическая ситуация в городе желает лучшего и остается самой актуальной для горожан. Как и весь Донбасс, люди ждут восстановления мира, снятия блокады и начала мирной жизни", - сказал Валентин Рыбачук.

Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" на Донетчине успешно решает местные проблемы и делается это не "под выборы", а постоянно, подчеркнул Владислав Филимонов.

"Мы слушаем и слышим город - оказываем помощь людям с инвалидностью, начата программа по улучшению качества социальной сферы, школ, устанавливаем детские площадки, облагораживаем дворы - делаем все то, что не сделала в полном объеме за 5 лет местная власть", - рассказал Владислав Филимонов.