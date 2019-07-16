Усик приехал в Крым (фото) [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик приехал показал фото из Крыма. Мужчина приехал на Ай-Петри. Фото были опубликованы в Instagram-аккаунте lomus_official.
"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к фото.
Подписчики активно комментируют фото:
"Саня на родине", "Божественная красота", "Где-то возле серебряной беседки", "Страшно за Сашу", "Покори их все. Больших свершений!".
Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться☝️
Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)
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