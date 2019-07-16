Украинский боксер Александр Усик приехал показал фото из Крыма. Мужчина приехал на Ай-Петри. Фото были опубликованы в Instagram-аккаунте lomus_official.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к фото.

Подписчики активно комментируют фото:

"Саня на родине", "Божественная красота", "Где-то возле серебряной беседки", "Страшно за Сашу", "Покори их все. Больших свершений!".

Ранее проигравший Усику боксер высказался о сопернике.