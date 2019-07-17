Прямий контракт на постачання газу з РФ можуть підписати вже в серпні. Про це заявив співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко під час робочої поїздки на Запоріжжя. Політик нагадав - ціна палива закладена у вартість усіх товарів. Також це дозволить знизити комунальні тарифи.

"Мы снизим цены на поставляемый российский газ. И мы в августе уже подпишем новый контракт на поставку газа в страну, по которому газ будет дешевле на 100 долларов. Те, которые сейчас по документам, тот же газ продают нашим людям дороже, показывая, что типа заведен с Европы. И мы уже об этом договорились - и так будет. А что такое дешевле газ - это дешевле хлеб, дешевле сахар. Все товары, которые человек покупает каждый день", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"