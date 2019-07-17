Замість медового місяця - лікарняна палата. Майже півсотні людей отруїлося на святкуванні весілля на Рівненщині. Інфекційне відділення переповнене, а пацієнти продовжують надходити до медзакладу.

Усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти.

Ще два дні тому Тетяна та Микола були щасливими нареченими, а тепер - стали пацієнтами інфекційки. Сюди молодята потрапили, щойно відсвяткували весілля.

"Захворіли всі. Дядьки, тітки дзвонять і звернулись уже в лікарню. Мені не було нічого. Потім годин в 11 уже мені сталося погано. Ми викликали "швидку", бо вже дуже було погано", - розповідає Тетяна Кошинська, наречена.

"Мій тато, з ним все нормально, а там сестри, брати то так само в лікарні лежать", - говорить Микола Кошинський, наречений.

Молодята кажуть - непокояться за гостей, адже їх на святі було майже сотня.

"У нас в інфекційному відділенні 20 ліжко-місць, в дитячому відділенні 25. Тобто, 45 хворих в цих двох відділеннях будуть розміщені. Щоб не розгортати додаткові ліжка, будемо скеровувати в обласну лікарню", - повідомив Василь Мацьоха, заступник головного лікаря Здолбунівської центральної районної лікарні.

Зараз пацієнтів тут майже півсотні. З них - десятеро дітей. Наймолодшому - два роки. Це також гості з дня народження. Усі вони харчувались в одному кафе в селі Мізоч, поблизу Рівного.

"Скарги приблизно у всіх однакові. Після надання медичної допомоги декому стало набагато краще. А дехто - з незначною тенденцією до покращення", - повідомила Людмила Ткачук, завідувачка інфекційного відділення Здолбунівської центральної районної лікарні.

Кафе, де справляли весільну гостину, нині не працює. Усередину нашу знімальну групу не пускають. Представник закладу запевняє - там проводять дезінфекцію. Переконує - за чистотою в закладі стежить особисто. Чому отруїлись гості - і гадки не має.

"В неділю було весілля в суботу було все куплено, все привезено в суботу. За дві години все було розставлене, все було оброблене", - стверджує Петро Мосійчук, представник закладу.

А от працівники Держпродспоживслужби знайшли порушення.

"Не надали документів, які засвідчили безпечність продуктів, не надали медичних книжок працівників", - повідомив Василь Тонконоженко, начальник управління Держпродспоживслужби.

За втрачене здоров'я постраждалі вимагатимуть компенсації. Вони очікують результатів досліджень, щоб знати, чим саме отруїлися.