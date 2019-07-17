Голый бездомный сорвал предложение руки и сердца парню [ Редактировать ]
Пользователь сети Reddit поделился историей о провальной попытке сделать предложение девушке и "взорвал" сеть.
Мужчина ехал в авто на встречу с девушкой, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Вдруг его внимание отвлек голый бездомный мужчина, бегущий за собакой. Из-за этого пользователь врезался в грузовик, который затормозил перед ним.
Во время происшествия парень потерял кольцо и даже угодил больницу. По его словам, родители девушки были разочарованы тем, что предложение их дочери так и не сделали.
Ранее мы писали о том, что школьница сделала учителю предложение прямо на уроке.
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