У Бразилії покупці виявили наркотики у коробках з пральним порошком [ Редактировать ]
У Бразилії наркодилери використали торговельну мережу для транспортування кокаїну. Пакети з наркотиком у коробках з-під прального порошку виявили покупці однієї з крамниць в Сан-Паулу та повідомили поліцію.
Правоохоронці затримали щонайменше одного підозрюваного - чоловік складав згортки у свій автомобіль. УсерЕдині знайшли понад шістдесят пакунків із кокаїном.
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