Підробні ліки: в Івано-Франківську поліція накрила підпільний цех

В Івано-Франківську затримали зловмисників, які в гаражі виготовляли підробні медпрепарати. Як уберегтися від фальсифікату та хто має контролювати,щоб він не опинився в продажу