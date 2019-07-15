Почему нельзя есть шашлык [ Редактировать ]
Группа ученых из университета Вандербильта в США провела исследование, где выяснилось, что употребление шашлыка может быть опасным для здоровья. Это блюдо провоцирует рак поджелудочной и предстательной желез, происходит "убийство" ДНК, передает newsyou.info.
Ученые подвергли анализу данные об онкологических заболеваниях, далее они провели опрос среди граждан. Им задавали вопросы о кулинарных предпочтениях и явилось ли злоупотребление жареным мясом причиной к появлению у них опухолей.
Исследователи заявляют, что рацион имеет важнейшее значение. Увлечение продуктами, приготовленными на огне, может вызвать опасные последствия. На шашлык воздействует едкий дым с содержащимися в нем вредными компонентами горения. При попадании в организм они наносят непоправимый вред, "убивая" ДНК и провоцируя развитие рака.
Ранее мы писали о том, почему нельзя есть бутерброды, а также что есть на ужин придерживаясь правильного питания.
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