П'ята річниця Революції Гідності: сенат США одностайно ухвалив резолюцію [ Редактировать ]
Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, присвячену 5-ій річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-служба посольства Сполучених Штатів в Україні.
У резолюції відзначено поступ української влади в затвердженні демократії та верховенства права. Водночас засуджується російська агресія, зокрема, захоплення українських моряків в Керченській протоці.
Газогін "Північний потік 2" - названо загрозою безпеці Європи та підривом економічної стабільності України. Також документ містить заклик до Білого дому та партнерів США - цитую, "зберігати суворий санкційний режим проти Російської Федерації до виконання нею своїх міжнародних зобов'язань" включно з Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями.
по теме
Підтримка у сфері безпеки України : США можуть ухвалити довгострокову програму
Сполучені Штати можуть ухвалити довгострокову програму підтримки України у сфері безпеки. Про це на слуханнях у Сенаті заявив номінант на посаду міністра оборони США Марк Еспер
У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів
Рейди провели в Атланті, Балтиморі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі, Нью-Йорку та інших великих містах
На вулицях Вашингтона з'явилися танки
Військова техніка на вулицях міста до вподоби не всім американцям
Зустріч G20: Дональд Трамп прибув до Японії
Саміт на тлі зливи. Дональд Трамп прибув в японську Осаку, де завтра і післязавтра проходитиме зустріч лідерів "великої двадцятки"
У США підтримали санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів
Відповідна інформація розміщена на фейсбук-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля та не порушує інтересів інших
Представники "Опозиційної платформи - За життя" розповіли ЗМІ та спостерігачам ОБСЄ про порушення виборчого законодавства на Харківщині
Підвищена увага міжнародних спостерігачів пов'язана не лише з перешкоджанням агітаційній діяльності опозиції, а й з прямими погрозами життю кандидатів