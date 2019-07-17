Сенат США одностайно ухвалив резолюцію, присвячену 5-ій річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-служба посольства Сполучених Штатів в Україні.

У резолюції відзначено поступ української влади в затвердженні демократії та верховенства права. Водночас засуджується російська агресія, зокрема, захоплення українських моряків в Керченській протоці.

Газогін "Північний потік 2" - названо загрозою безпеці Європи та підривом економічної стабільності України. Також документ містить заклик до Білого дому та партнерів США - цитую, "зберігати суворий санкційний режим проти Російської Федерації до виконання нею своїх міжнародних зобов'язань" включно з Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями.