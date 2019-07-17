"Оппозиционная платформа - За жизнь" уже ведет переговоры с Донецком, Луганском и Москвой, чтобы остановить военный конфликт, вернуть территории и людей и добиться мира. Об этом на встрече с жителями прифронтового Торецка, заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Во время рабочей поездки Юрий Бойко и Наталия Королевская также представили кандидата от партии по 52 избирательному округу Олега Погодина.

«Завершение войны – главное желание всех украинцев. И мы не просто говорим о мире, мы ведем в этом направлении активную работу. Уже идут переговоры с Москвой, Донецком и Луганском. Сегодня наш План-концепция по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины был презентован евродепутатам в Страсбурге. Со своей стороны "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы достичь мира, вернуть людей и территории в Украину. Мы продолжим бороться за мир до достижения мирных соглашений. Также хочу представить вам члена нашей команды – Олега Погодина, который баллотируется от нашей партии по вашему округу. Это человек, который знает проблемы Торецка, проблемы Донбасса, проблемы угольной отрасли и сможет их решить в парламенте», - сказал Юрий Бойко.

В свою очередь, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская отметила, что 21 июля важно не проигнорировать голосование, а прийти на участки и сделать свой выбор.

«В ближайшее воскресенье обязательно нужно прийти на участки, проголосовать и призвать сделать это своих друзей и близких – если вы не проголосуете сами, представители режима Порошенко сделают это за вас! А еще пять лет войны, грабежа, издевательства над людьми, над нашей историей и ценностями мы с вами не выдержим. Поэтому 21 июля для всех нас — решающий бой, в котором мы вместе должны победить. За мир, за жизнь и за Донбасс!» - подчеркнула Наталия Королевская.