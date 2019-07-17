Масштабний автопробіг "За мир" відбувся в Одесі. Його організували прихильники "Опозиційної платформи - За життя". У такий спосіб показали, що підтримують партію, попри брудну агітацію, яку проводять політичні опоненти. Під час заходу понад сто автівок вирушило містом до Будинку профспілок. Біля нього учасники поклали квіти в пам'ять про загиблих.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року внаслідок пожежі там загинули десятки людей. Винних у трагедії досі не знайшли. Учасники акції засудили насильницькі дії щодо активістів.

"Ми видим, мы чувствуем, какая поддержка одесситов, массовая поддержка, люди подходят на улицах и высказывают теплые слова. Почему мы приехали сюда - этой трагедии уже более пяти лет, и вся наша команда, наши лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, вся наша одесская команда - мы неоднократно говорили что, мы будем требовать расследования всех резонансных преступлений последних пяти лет. И пока эти события не будут расследованы, пока виновные не будут наказаны, говорить о какой - то европейскости и цивилизованности нашей страны нельзя", - зазначив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Во время движения люди выказывали нам свою поддержку и высказывали единую позицию , что единственная оппозиция, представленная на данный момент, в виде именно политической партии "Опозиційна платформа - За життя". Реально нам сейчас не дают площадки под наши биг-борды, ведется огромное количество бордов, которые направленные на анти-агитацию нас со стороны местной власти, ведутся всевозможные пиар-актиции и провокации", - розповідає Анатолій Шегрин, учасник автопробігу.