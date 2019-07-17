Победа "Оппозиционной платформы - За жизнь" на внеочередных выборах 21 июля может стать днем, который приблизит мир в Украину. Об этом, во время встречи с жителями Бахмута, Донецкой области, сказала Наталия Королевская. В рамках рабочей поездки в Донецкую область основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и народный депутат Наталия Королевская также представили кандидата от партии по 46 избирательному округу Федора Христенко.

"21 июля мы все должны пойти на избирательные участки и проголосовать - за мир, за жизнь и за нового премьер-министра Юрия Бойко. Это очень важный и ответственный день - и для нас, и для Донбасса, и для всей нашей страны. Именно этот день и ваша поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" могут приблизить мир в Украину. Я уверена, вместе мы это сделаем и вместе победим - за мир, за жизнь и за Донбасс", - заявила Наталия Королевская.

В свою очередь, Юрий Бойко также призвал жителей 46 округа (а это - Бахмут, Лиман и Бахмутский район) поддержать на предстоящих выборах кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Федора Христенко.

"Он родился здесь, он был здесь все это время, он останется с вами, и будет защищать вас и ваши интересы в парламенте. Для того чтобы максимально быстро и эффективно реализовать все наши программные цели, а в первую очередь - это достижение мира и снижение тарифов, в Верховную Раду должна придти большая команда мира, а это невозможно без вас. Поэтому мы просим проголосовать 21 июля и за нашу партию, и за наших кандидатов в мажоритарных округах. Мы чувствуем вашу поддержку и уверены, что вместе с вами мы обязательно победим", - подчеркнул Юрий Бойко.