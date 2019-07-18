Мир на Донбасі, відновлення економіки та промисловості: Юрій Бойко обговорив важливі питання із жителями Донбасу [ Редактировать ]
Мир на Донбасі, відновлення економіки та промисловості. Такі проблеми непокоять українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі. Напередодні там побував співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. І розповів, за що у новій раді боротиметься його політсила.
"Мы попали сюда в феврале 15 года, как только закончились обстрелы. Люди жили в подвалах, дома были разрушены, не было ни газа, ни воды, ни света. И пришлось восстанавливать, этот микрорайон был практически полностью разрушен, не было никаких коммуникаций мы подключили все предприятия. Вопрос один - поддержка переселенцев, которые потеряли дома, поддержка людей, которые не могут прожить на эту пенсию, они говорят - стрельба идет каждый день. Нет перемирий, нет остановки стрельбы, практически каждый день слышат звуки, практически каждый день подвергаются обстрелам и дети, и взрослые, и мирные жители. Поэтому остановка войны для них сегодня - это вопрос номер один. Чем ближе к лини фронта, тем острее люди ставят этот вопрос о том, что они каждый день подвергаются опасности. Они нашу программу, прямые переговоры отвод войск, завершение войны путем переговоров, они полностью поддерживают". - говорить Юрій Бойко, співголоа партії "Опозиційна платформа - за життя".
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