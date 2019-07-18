Выдача паспортов на Донбассе: в МИД подготовили ряд мер [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины осудило решение России о паспортизации граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях, и подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия в гражданство РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте. Симптоматично, что эта провокация сделана в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что, несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует намерения продолжать гибридную войну против Украины.
"Подчеркиваем, что кремлевские указы по "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной", - заявили в МИД.
Как сказано в заявлении, МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия.
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины. Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в Нормандской формате и в Минском процессе, вместо этого начать выполнять взятые на себя обязательства", - отметили в министерстве.
Также в МИД отметили, что ожидают от международных партнеров непризнания этих российских документов, а также усиления индивидуальных и секторальных санкций против России.
Напомним, 8 мая в Кабмине заявили, что готовят санкции против России в ответ на решение выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, жители оккупированной территории могут остаться без пенсий и социальных выплат.
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