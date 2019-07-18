Официально: Гвоздик проведет супербой с непобежденным россиянином [ Редактировать ]
Действующий обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведет объединительный бой с чемпионом мира по в IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО). Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас.
"Александр подписал контракт. Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались. Бетербиев - хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами", - приводит слова промоутера Р-Спорт.
Российский нокаутер тоже подтвердил данную информацию, опубликовав соответствующий пост на личной странице в социальной сети Instagram.
"У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США", - написал Бетербиев.
Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой
Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)
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