Действующий обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведет объединительный бой с чемпионом мира по в IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО). Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

"Александр подписал контракт. Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались. Бетербиев - хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами", - приводит слова промоутера Р-Спорт.

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Российский нокаутер тоже подтвердил данную информацию, опубликовав соответствующий пост на личной странице в социальной сети Instagram.

"У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США", - написал Бетербиев.

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