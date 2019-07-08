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Непобежденный британский тяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) назвал дату реванша с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО). Об этом сообщает Metro.co.uk.

По информации издания, поединок между "Цыганским королем" и "Бронзовым бомбардировщиком" состоится 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе или Нью-Йорке. Отмечается, что бою могут помешать только "травма или планы обоих участников о возможных промежуточных боях".

"Реванш с Уайлдером подтвержден, контракт подписан. Бой пройдет 22 февраля. В этот раз я уже не выйду на ринг после трехлетней паузы. И не буду злоупотреблять алкоголем, как тогда. Так что я с легкостью его нокаутирую", - заявил британец.

Свой следующий поединок Тайсон Фьюри проведет 5 октября в Нью-Йорке (США) против Джаррелла Миллера (23-0-1, 21 КО), который ранее попался на употреблении допинга. Уайлдер, в свою очередь, 28 сентября будет защищать титул WBC в матче-реванше с Луисом Ортисом.

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