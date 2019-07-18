У Мінську погодили перемир'я на час дострокових виборів [ Редактировать ]
У Мінську узгодили перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. За словами представника України в Тристоронній контактній групі Романа Безсмертного - домовленість уперше забороняє вести будь-який вогонь і передбачає відповідальність за порушення тиші.
Окрім того, звірили списки для обміну полоненими. Зокрема, підтверджене місце-перебування шістдесяти дев'яти українських бранців та двохсот восьми росіян, ув'язнених в Україні.
Наразі обговорюють звільнення заручників у форматі "всіх на всіх" у найстисліші терміни.
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