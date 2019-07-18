Наразі обговорюють звільнення заручників у форматі "всіх на всіх" у найстисліші терміни

У Мінську узгодили перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. За словами представника України в Тристоронній контактній групі Романа Безсмертного - домовленість уперше забороняє вести будь-який вогонь і передбачає відповідальність за порушення тиші.

Окрім того, звірили списки для обміну полоненими. Зокрема, підтверджене місце-перебування шістдесяти дев'яти українських бранців та двохсот восьми росіян, ув'язнених в Україні.

Наразі обговорюють звільнення заручників у форматі "всіх на всіх" у найстисліші терміни.