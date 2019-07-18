У компанії заявляють, що всі завантажені фото видаляють через дві доби

Старе знайоме обличчя Кремля. Американський сенатор звернувся до ФБР через популярний додаток для смартфонів FaceApp. Ця програма дозволяє зістарити чи омолодити обличчя на фото, варто лиш їй надати доступ до світлин.

Розробник додатку фірма з Росії. А зовнішня розвідка цієї країни становить загрозу нацбезпеці США нагадав демократ Чак Шумер у листі до Федерального бюро розслідувань і Федеральної торгової комісії.

У компанії заявляють, що всі завантажені фото видаляють через дві доби.