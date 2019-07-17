В Одесской области в Тарутинском районе произошел вопиющий случай. Известно, что двое ненизвестных мужчин совершили разбойное нападение на местную жительницу. Один из соучастников преступления задержан, проводится следствие, передают местные СМИ.

Установлено, что двое мужчин в масках проникли в дом к 40-летней женщине и, требуя деньги и прочие ценности, проломили битой ей череп. Злоумышленники забрали 4 тысячи гривен, украшения, мобильный телефон и сбежали.

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Пострадавшая с черепно-мозговой травмой была госпитализирована в больницу. Полиция задержала одного из нападающих – им оказался 18-летний местный житель, который фигурирует в 5 досудебных расследованиях по факту краж. Правоохранители разыскивают второго злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина попал под колеса грузовика, а также в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и сбежал.