Проломили череп: под Одессой банда жестоко избила женщину [ Редактировать ]
В Одесской области в Тарутинском районе произошел вопиющий случай. Известно, что двое ненизвестных мужчин совершили разбойное нападение на местную жительницу. Один из соучастников преступления задержан, проводится следствие, передают местные СМИ.
Установлено, что двое мужчин в масках проникли в дом к 40-летней женщине и, требуя деньги и прочие ценности, проломили битой ей череп. Злоумышленники забрали 4 тысячи гривен, украшения, мобильный телефон и сбежали.
Пострадавшая с черепно-мозговой травмой была госпитализирована в больницу. Полиция задержала одного из нападающих – им оказался 18-летний местный житель, который фигурирует в 5 досудебных расследованиях по факту краж. Правоохранители разыскивают второго злоумышленника.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина попал под колеса грузовика, а также в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и сбежал.
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