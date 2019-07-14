В воскресенье, 14 июля, в Днепре в одном из супермаркетов Varus, на Донецком шоссе, женщине стало плохо. Люди сразу же бросились ей на помощь, и пока одни вызывали скорую, другие пытались привести ее в чувство. Спасти несчастную не удалось, она погибла на месте, передает "Информатор".

Со слов тех, кто был в зале супермаркета, женщина стояла возле стеллажей в овощном отделе и выбирала продукты, но внезапно пошатнулась и упала. Многие сначала и не поняли, что произошло, а когда увидели ее в полусознательном состоянии - начали вызывать медиков, параллельно оказывая ей первую помощь.

На вид женщине около 70 лет. Неизвестно, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия - сейчас этот вопрос выясняют правоохранители. Патрульные на месте, ждут следователей и судмедэксперта.

Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина изнасиловал и убил 13-летнюю девочку, а также визит к стоматологу обернулся для девушки смертью.