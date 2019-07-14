Женщина внезапно умерла в супермаркете (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 14 июля, в Днепре в одном из супермаркетов Varus, на Донецком шоссе, женщине стало плохо. Люди сразу же бросились ей на помощь, и пока одни вызывали скорую, другие пытались привести ее в чувство. Спасти несчастную не удалось, она погибла на месте, передает "Информатор".
Со слов тех, кто был в зале супермаркета, женщина стояла возле стеллажей в овощном отделе и выбирала продукты, но внезапно пошатнулась и упала. Многие сначала и не поняли, что произошло, а когда увидели ее в полусознательном состоянии - начали вызывать медиков, параллельно оказывая ей первую помощь.
На вид женщине около 70 лет. Неизвестно, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия - сейчас этот вопрос выясняют правоохранители. Патрульные на месте, ждут следователей и судмедэксперта.
Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина изнасиловал и убил 13-летнюю девочку, а также визит к стоматологу обернулся для девушки смертью.
по теме
Серьезное ДТП в Днепре: в аварии пострадали дети
В воскресенье, 14 июля, в Днепре на пересечении Запорожского шоссе и улицы Паникахи произошло ДТП
Не пускал домой: женщина "убила" любовника и пожаловалась мужу
По предварительной информации, муж испугался последствий и сразу сообщил в полицию
Под Киевом электричка задавила молодого парня
Электричка сбила 21-летнего парня, который возвращался домой после празднования Ивана Купал
Во Львове женщина выпала из окна многоэтажки
Отмечается, что квартира погибшей находилась на девятом этаже
ЧП в Днепре: мужчина с инсультом упал в погреб
Известно, что спасателей на место происшествия вызвали сотрудники скорой помощи