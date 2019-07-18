Скільки років тюрми дали найвідомішому мексиканському наркобарону? І як статуя Христа стала символом корупції в Перу? Про це та інше - в нашому огляді.

Довічне ув'язнення та ще плюс 30 років. Такий вирок виніс нью-йоркський суд - мексиканському нарко-барону Хоакіну Гусману, на прізвисько Ель Чапо. Крім того, він має сплатити понад 12,5 мільярдів штрафу. 62-річного очільника наркокартелю вважають най-відомішим злочинцем сучасності. Серед звинувачень - контрабанда до Сполучених Штатів сотень тонн кокаїну та інших наркотиків впродовж останніх 25 років, вбивства та підкуп.

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Американський сенатор звернувся до Фбр через популярний додаток для смартфонів FaceАpp. Ця програма дозволяє зістарити або омолодити обличчя на фото, варто лиш їй надати доступ до світлин. Розробник додатку - фірма з Росії. А зовнішня розвідка цієї країни становить загрозу для нацбезпеки США нагадав демократ чак Шумер у листі до Федерального бюро розслідувань і Федеральної торгової комісії. У компанії заявляють, що всі завантажені фото видаляють за дві доби.

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Із релігійного символа - в корупційний. У Перу розгортається скандал довкола статуї Христа Спасителя. 37-ми метрову фігуру звели в Лімі ще 2011 року будівельна компанія-гігант "Одебретч" подарувала її тоді ще президентові Аланові Ґарсії. Роботи обійшлися в 800 мільйонів доларів. Але з'ясувалося, що компанія, разом з колишнім лідером, були пов'язані у корупційних схемах. Тепер тисячі активістів вимагають знести статую, яку в народі вже прозвали "Христос злодіїв".

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Штучний сніг для льодовиків. Вчені з Німеччини знайшли спосіб відновлення крижаної поверхні в Антарктиді. Для стабілізації льодовиків знадобиться понад 7 мільярдів тонн штучного снігу, джерелом якого повинні стати трильйони тонн води з океану. За словами дослідників, лід тане з кожним роком все швидше, тому проблему варто вирішувати негайно.