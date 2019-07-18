Христос Спаситель став символом корупції [ Редактировать ]
Скільки років тюрми дали найвідомішому мексиканському наркобарону? І як статуя Христа стала символом корупції в Перу? Про це та інше - в нашому огляді.
Довічне ув'язнення та ще плюс 30 років. Такий вирок виніс нью-йоркський суд - мексиканському нарко-барону Хоакіну Гусману, на прізвисько Ель Чапо. Крім того, він має сплатити понад 12,5 мільярдів штрафу. 62-річного очільника наркокартелю вважають най-відомішим злочинцем сучасності. Серед звинувачень - контрабанда до Сполучених Штатів сотень тонн кокаїну та інших наркотиків впродовж останніх 25 років, вбивства та підкуп.
******
Американський сенатор звернувся до Фбр через популярний додаток для смартфонів FaceАpp. Ця програма дозволяє зістарити або омолодити обличчя на фото, варто лиш їй надати доступ до світлин. Розробник додатку - фірма з Росії. А зовнішня розвідка цієї країни становить загрозу для нацбезпеки США нагадав демократ чак Шумер у листі до Федерального бюро розслідувань і Федеральної торгової комісії. У компанії заявляють, що всі завантажені фото видаляють за дві доби.
******
Із релігійного символа - в корупційний. У Перу розгортається скандал довкола статуї Христа Спасителя. 37-ми метрову фігуру звели в Лімі ще 2011 року будівельна компанія-гігант "Одебретч" подарувала її тоді ще президентові Аланові Ґарсії. Роботи обійшлися в 800 мільйонів доларів. Але з'ясувалося, що компанія, разом з колишнім лідером, були пов'язані у корупційних схемах. Тепер тисячі активістів вимагають знести статую, яку в народі вже прозвали "Христос злодіїв".
******
Штучний сніг для льодовиків. Вчені з Німеччини знайшли спосіб відновлення крижаної поверхні в Антарктиді. Для стабілізації льодовиків знадобиться понад 7 мільярдів тонн штучного снігу, джерелом якого повинні стати трильйони тонн води з океану. За словами дослідників, лід тане з кожним роком все швидше, тому проблему варто вирішувати негайно.
по теме
На Черкащині у будівельному смітті знайшли рештки людей
Гори сміття із кістками привезли вантажівки із сусідньої Антипівки кілька тижнів тому - у місцевому селі весь цей час тільки і розмов про моторошну знахідку
Рейдерське захоплення підприємства з переробки сої в Новій Каховці: адвокати заявляють про неможливість ведення справи Господарським судом Києва
Соєвий конфлікт. Компанія "Каховка Пром-Агро" не припиняє спроб привласнити майно найбільшого в Україні заводу з переробки сої "Каховка Протеїн Агро"
Брудні технології "чорного піару" у Харківській області: хто організовує передвиборчі маніпуляції?
На боротьбу з опонентами кандидати не шкодують ані коштів, ані зусиль політтехнологів. Інколи проти "прохідного"об'єднуються одразу два опоненти. Більшість політологів та аналітиків уже вважають, що ця кампанія може стати найбруднішою
SMS-розсилки, клони та фейки: до яких брудних технологій долучаються на дострокових виборів?
В Україні триває підготовка до виборів. І перемогу кандидати планують здобувати у різний спосіб. Хтось традиційно грічкосійством, а дехто вдається до новітніх способів махінацій.
Приметы на 19 июля: что нельзя делать
19 июля православная церковь почитает память монаха-отшельника и последователя Антония Великого – Сисоя Великого