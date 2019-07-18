На закінченні передвиборчого тура "Аграрна партія" дала масштабний концерт у Борисполі [ Редактировать ]
Сільське господарство має стати пріоритетним напрямком для країни. Про це заявили в Аграрній партії. Представники політсили сьогодні зібрали тисячі прихильників у Київський області. Докладніше про цей захід - у наступному матеріалі.
Місто Бориспіль. Тут триває передвиборчий тур "Аграрної партії". Зірка заходу - співак Олег Винник. Зірка запевняє - політсилу підтримує свідомо. Мовляв, саме висуванці від "Аграрної партії" сприятимуть розвитку українського села.
"Ми всі знаємо, що не важливо з якої сфери ти ідеш до політики, головне - що вони роблять. Я знаю Михайла Михайловича по його справі, по відповідальності. Людина яка відповідала за свої вчинки. Людина яка є господарем по землі. Наскільки це круто, корисно, правдиво і відверто - коли є діло і праця", - говорить Олег Винник, співак.
Михайло Поплавський - перший номер у виборчому списку "Аграрної партії". На сцені заспівав разом з Олегом Винником. За словами політика, підтримка співака для нього дуже важлива.
"Аграрна партія вперше за 15 років іде до парламенту, ми би хотіли, щоб представництво було серйозне у парламенті. Ми з Олегом із села. Наші батьки все життя дуже важко працювали в селі", - говорить Михайло Поплавський, народний депутат, лідер "Аграрної партії України".
Передвиборчий тур "Аграрної партії" закінчується. Залишився лише один концерт. Відбудеться він завтра у Кропивницькому.
по теме
В Сумській, Чернівецькій та Херсонській областях депутати від "Опозиційного блоку" перейшли до "Опозиційної платформи - За життя"
Тривають гучні політичні переформатування. Депутати Херсонських обласної та міської рад від "Опоблоку" написали заяви про перехід в "Опозиційну платформу - За життя"
Брудні технології "чорного піару" у Харківській області: хто організовує передвиборчі маніпуляції?
На боротьбу з опонентами кандидати не шкодують ані коштів, ані зусиль політтехнологів. Інколи проти "прохідного"об'єднуються одразу два опоненти. Більшість політологів та аналітиків уже вважають, що ця кампанія може стати найбруднішою
Опитування українців: рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" продовжує зростати - соціологи
Центр "Соціальний моніторинг" спільно з інститутом соцдосліджень імені Яременка опитали понад 3 тисячі громадян України
Юрій Бойко зустрівся із кандидатами від "Опозиційної платформи - За життя" по мажоритарним округам
Юрій Бойко зустрівся із кандидатами в депутати по мажоритарних округах від "Опозиційної платформи - за життя". Обговорили антикризовий план розрахований на перші сто днів роботи у Верховній Раді
Дострокові вибори у Верховну Раду: які партії подолають 5-відсотковий бар'єр - рейтинги
З'явилися результати останніх соцдосліджень щодо майбутніх парламентських виборів - які партії подолають 5-відсотковий бар'єр