Сільське господарство має стати пріоритетним напрямком для країни. Про це заявили в Аграрній партії. Представники політсили сьогодні зібрали тисячі прихильників у Київський області. Докладніше про цей захід - у наступному матеріалі.

Місто Бориспіль. Тут триває передвиборчий тур "Аграрної партії". Зірка заходу - співак Олег Винник. Зірка запевняє - політсилу підтримує свідомо. Мовляв, саме висуванці від "Аграрної партії" сприятимуть розвитку українського села.

"Ми всі знаємо, що не важливо з якої сфери ти ідеш до політики, головне - що вони роблять. Я знаю Михайла Михайловича по його справі, по відповідальності. Людина яка відповідала за свої вчинки. Людина яка є господарем по землі. Наскільки це круто, корисно, правдиво і відверто - коли є діло і праця", - говорить Олег Винник, співак.

Михайло Поплавський - перший номер у виборчому списку "Аграрної партії". На сцені заспівав разом з Олегом Винником. За словами політика, підтримка співака для нього дуже важлива.

"Аграрна партія вперше за 15 років іде до парламенту, ми би хотіли, щоб представництво було серйозне у парламенті. Ми з Олегом із села. Наші батьки все життя дуже важко працювали в селі", - говорить Михайло Поплавський, народний депутат, лідер "Аграрної партії України".

Передвиборчий тур "Аграрної партії" закінчується. Залишився лише один концерт. Відбудеться він завтра у Кропивницькому.