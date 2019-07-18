Соєвий конфлікт. Компанія "Каховка Пром-Агро" не припиняє спроб привласнити майно найбільшого в Україні заводу з переробки сої "Каховка Протеїн Агро". Сьогодні відбулося чергове засідання у справі рейдерського захоплення підприємства. Подробиці - в матеріалі.

Господарський суд Києва. За позовом компанії "Каховка Пром-Агро" розглядають питання про визнання недійсним іпотечного договору, який у 2015 законний власник агрокомплексу "Каховка Протеїн Агро" уклав із фінустановою, виділивши під заставу частину майна. Компанія позивається, зокрема, й до Мін'юсту. Відповідачі ж вважають - Міністерство не може виступати у справі відповідачем, адже всі дії щодо майна підприємства були здійснені приватним нотаріусом.

Клопотання про виключення Мінюсту як відповідача у справі - суддя Бойко відхилив. Натомість із усною заявою виступив представник фінустанови. На думку адвоката "Місто банку" - справа взагалі не може розглядатися господарським судом Києва і має бути передана в Донецьку область.

"Існує банкрутна справа по відношенню до "Каховка Пром Агро". І це майно, якщо воно оспорується "Каховка Пром-агро". Оскільки це стосується майна банкрута - це необхідно розглядати в суді в межах провадження банкрутної справи, тобто в Господарському суді Донецької області", - говорить Сергій Севастьянов, адвокат ПАТ "Місто Банк".

Іще одне подібне клопотання подав відповідач. Справу просять передати до суду за місцем знаходження майна, тобто до Нової Каховки. Утім, розгляд поданих заяв суддя Бойко вирішує відкласти. Понад рік "Каховка Пром Агро" намагається всіма можливими способами заволодіти майном агрокомплексу. Роботу підприємства рейдери блокували кілька разів. Для цього навіть звозили до Нової Каховки озброєних тітушок. А в січні минулого року ділки влаштували на заводі масові безлади.