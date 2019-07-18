О том, как прожить на мизерные пенсии, о невозможности, особенно для пенсионеров, купить то, что хочется, и многом другом рассказали жители Кривого Рога по время встречи с Юрием Бойко.

"У каждого, с кем мне пришлось поговорить, буквально крик души – помогите, вытащите нас из этой бедности. Ведь люди вынуждены работать с утра до ночи, у многих более 30 лет стажа - а пенсии нищенские, люди в буквальном смысле голодают. У нас в программе записано, что минимальная зарплата и пенсия будут минимум 7 тыс. гривен, и мы сделаем это после победы на выборах. Потому что не должен человек, всю жизнь проработавший на производстве, выйдя на пенсию еле сводить концы с концами", - подчеркнул оппозиционный политик.

Что касается снижения тарифов, то команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" уже провела ряд переговоров с руководством РФ и главой "Газпрома" о прямых поставках газа в Украину.

"После подписания прямых контрактов, а это случится уже в августе, будут снижены не только тарифы, но и цены на хлеб, сахар - все продукты и товары, в себестоимости которых есть газовая составляющая. А это практически все, что мы с вами ежедневно покупаем. И государство будет жестко контролировать цены на товары первой необходимости, социально значимые товары", - сказал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Юрий Бойко также представил криворожанам кандидата в народные депутаты, который баллотируется по округу №33 Вадима Виншеля.

"У меня есть такая традиция, приезжая в регион я обязательно захожу на рынок, здесь и с людьми открыто можно поговорить и про все проблемы узнать. И обязательно покупаю сало. Я купил несколько видов, чтобы сравнить с теми регионами, где я был ранее. Вчера, например, я был в Харькове, в Полтаве. Попробуем сегодня криворожское, сравним", - рассказал Юрий Бойко.