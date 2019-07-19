В Афганістані жертвами вибуху стали 12 людей [ Редактировать ]
Жертвами вибуху в Афганістані стали 12 людей. Ще 60 - поранені. Неподалік поліцейського відділку в місті Кандагар у повітря злетів начинений вибухівкою автомобіль.
Після цього в будівлю вдерлися бойовики і влаштували стрілянину. Відповідальність за скоєне взяв на себе рух "Талібан".
по теме
Пожежа на студії аніме в Японії: загинули люди
Щонайменше 10 людей загинуло, ще 40 - зазнали опіків унаслідок пожежі на студії аніме в японському місті Кіото
Моторошна знахідка: на Черкащині в купі будівельного сміття виявили людські останки
На Черкащині, поблизу села Бакаївка в купі будівельного сміття знайшли людські останки
У Кропивницькому чоловік помер після сутички з копами
Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього працівника міліції, і після сутички з копами чоловік помер
Известный украинский ведущий трагически погиб в Одессе
В среду, 17 июля, известный ведущий и конферансье трагически погиб в Одессе
Скандал у Кропивницькому: чоловік помер після сутички з копами
Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього працівника міліції, і після сутички з копами чоловік помер