Жертвами вибуху в Афганістані стали 12 людей. Ще 60 - поранені. Неподалік поліцейського відділку в місті Кандагар у повітря злетів начинений вибухівкою автомобіль.

Після цього в будівлю вдерлися бойовики і влаштували стрілянину. Відповідальність за скоєне взяв на себе рух "Талібан".