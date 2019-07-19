На трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП [ Редактировать ]
На трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. Четверо людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки та легкового авто.
Серед жертв аварії є дитина. Наразі встановлюють усі обставини трагедії та особи загиблих.
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