У Швейцарії розпочався унікальний фестиваль, який проводять лише раз на 20 років. Він присвячений національному продукту, не менш шанованому, ніж знані швейцарські сири. Про що йдеться, та чим це свято принаджує сотні тисяч туристів - знає Ольга Жидецька.

Таке можна побачити лише раз у покоління. П'ять з половиною тисяч швейцарців з різних куточків країни зібралися в кантоні Во. Історичними костюмами й танцями вони демонструють традиції своєї місцевості. Сюди ж приїхали, щоб ушанувати продукт, який вважають одним зі своїх національних надбань. І це не сир, не шоколад, не - годинники, а - вино.

"Швейцарія виробляє вино вже понад дві тисячі років. А конкретно в нас, у кантоні Во, виноград вирощують уже близько семи століть. Але наш товар - доволі рідкісний. Якщо вам пощастило і у вас є дуже хороший друг-винороб, то він продасть вам, може, пляшок шість. Не більше", - говорить Фредерік Голь, виконавчий директор фестивалю.

Південно-східне узбережжя Женевського озера, де розкинулися тутешні виноградники, ще називають "швейцарською рив'єрою". Тут досить багато сонячних днів у році, а від вітру долину закривають Альпи. А місцевий родючий ґрунт, за словами виноробів, додає напою унікальних якостей. Щоправда, ділитися своїми скарбами зі світом швейцарці не квапляться.

"Ми маленька країна з великим попитом на вино. Понад половину вин Швейцарія імпортує. Самі ми не можемо задовольнити навіть внутрішній попит, тож нам не до експорту", - говорить Вісент Шоле, винороб.

Славетний фестиваль бере свій початок з традиції кантону Во 16-го століття - щороку збиратися та відзначати найкращих та найгірших виноробів. У нинішньому ж форматі захід уперше провели 1797. Відтоді щоразу готують для глядачів незабутнє видовище. Цього разу покажуть зо два десятки яскравих театральних шоу. Головний режисер - художній керівник відомого "Цирк дю Солей". Ну а наступне вшанування рідкісного швейцарського вина відбудеться аж - 2039.