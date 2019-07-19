Європарламент вимагає від Росії відпустити політичних в'язнів [ Редактировать ]
Європарламент нового скликання вимагає від Росії відпустити політичних в'язнів - як українських, так і російських. Таку резолюцію депутати проголосували на сесії в Страсбурзі. Докладніше - Олена Абрамович.
У Страсбурзі цей тиждень плідний. Депутати і очільника Єврокомісії затвердили - німкеню Урсулу фон дер Ляєн. І політичні групи сформували - зокрема й прихильників України. А ще проголосували перші резолюції, серед яких - заклик до Росії звільнити політичних в'язнів.
"Ми хочемо пролити світло на ув'язнених, які протестували проти окупації, незалежно від їхньої національності - українці це, росіяни чи татари. У Росії продовжуються напади на громАдських активістів з різних сфер, зокрема й на захисників довкілля. Тому ми закликаємо російську владу звільнити без зволікань та будь-яких умов усіх незаконно затриманих українців", - говорить Міхаель Галер, євродепутат від Німеччини.
"Ми знаємо, що українці пильно стежать за нашими рішеннями. Ці дебати впливають на їхнє ставлення до ЄС. До того ж зараз у нас є важливі слухачі в ложі . Ми твердо стоїмо на своєму і закликаємо негайно звільнити політичних в'язнів", - говорить Анна Фотига, євродепутат від Польщі.
Текст резолюції, за яку віддали голоси 458 євродепутатів, традиційний. Засуджується анексія Криму, напади на кримських татар. Від Росії вимагають оприлюднити весь список українських полонених, негайно відпустити моряків та політичних активістів. Депутати закликали Раду ЄС бути готовою посилити санкції проти Москви. А от поправку про розчарування з приводу повернення Росії до ПАР'Є - відхилили.
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