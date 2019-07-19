Паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу - Курт Волкер [ Редактировать ]
Паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу. Про це заявив спец-представник Держдепу з питань України Курт Волкер у своєму Твіттері.
На його думку, надання російських документів українцям порушує домовленості та загрожує досягненню миру на Донбасі. Волкер додав, що Москва повинна виконати свої зобов'Язання щодо Мінських угод. Нагадаю, Володимир Путін спростив отримання громадянства Росії для усіх жителів Донецької і Луганської областЕй.
по теме
У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі
У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. Також звірили списки для обміну полоненими
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів жителям Донбасу про цілі політсили
Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості. Такі проблеми непокоять українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі
У Мінську збереться Тристороння контактна група
Головне питання цієї зустрічі - запровадження так званого "хлібного" перемир'я на Донбасі
Мізерні пенсії, низькі зарплати і високі тарифи: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко провів відео-конференцію
Про мізерні пенсії, низькі зарплати, високі тарифи та ціни - розповідали жителі Дніпра, Марганця та Кам'янського під час відео-конференції з народним депутатом Юрієм Бойком
Обмен пленными: о чем договорились в Минске
На переговорах в Минске договорились о формате обмена пленными "208 на 69"