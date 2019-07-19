Паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу. Про це заявив спец-представник Держдепу з питань України Курт Волкер у своєму Твіттері.

На його думку, надання російських документів українцям порушує домовленості та загрожує досягненню миру на Донбасі. Волкер додав, що Москва повинна виконати свої зобов'Язання щодо Мінських угод. Нагадаю, Володимир Путін спростив отримання громадянства Росії для усіх жителів Донецької і Луганської областЕй.