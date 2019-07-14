Умерла популярная американская актриса [ Редактировать ]
На 53-году жизни скончалась американская актриса Стефани Нижник. Об этом сообщает Variety.
Причины ее смерти не называются. Стефани Нижник снялась в сериале "Стартрек: Энтерпрайз", а также сыграла роль Перим в полнометражном фильме "Стартрек: Восстание" 1998 года. Помимо этого актриса известна по роли
Нины Фини в телесериале "Любовь вдовца", где она снималась с 2002-го по 2006 год.
У Нижник осталась мать, младший брат и многочисленные родственники. Детей у артистки не было.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни известный актер.
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