Внеочередное заседание парламента: Парубий обвинил Зеленского в создании "шоу" [ Редактировать ]
Глава Верховной Рады Андрей Парубий назвал инициативу президента Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента предвыборным "шоу", сообщает "Интерфакс-Украина".
"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины - не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства", - сказал спикер.
"И Верховная Рада Украины не будет принимать участия в каких-либо сомнительных незаконных шоу", - добавил Парубий.
Как сообщалось, в ответ на первое обращение Зеленского Парубий заявил, что письмо президента о созыве внеочередного заседание не соответствует законодательству и попросил его переписать.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий жестко отреагировал на требования президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Соответствующий пост спикер опубликовал на своей странице в популярной социальной сети.
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