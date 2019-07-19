Глава Верховной Рады Андрей Парубий назвал инициативу президента Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента предвыборным "шоу", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины - не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства", - сказал спикер.

"И Верховная Рада Украины не будет принимать участия в каких-либо сомнительных незаконных шоу", - добавил Парубий.

Как сообщалось, в ответ на первое обращение Зеленского Парубий заявил, что письмо президента о созыве внеочередного заседание не соответствует законодательству и попросил его переписать.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий жестко отреагировал на требования президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Соответствующий пост спикер опубликовал на своей странице в популярной социальной сети.