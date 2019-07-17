Верховная Рада Украины не соберется на внеочередное заседание 18 июля. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Известно, что заявление Зеленского о созыве внеочередного заседания Рады было передано спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

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"Заявление президента было передано на имя Андрея Парубия. В ближайшее время глава Верховной Рады Андрей Парубий ответит на заявление президента о созыве внеочередного заседания Рады. Внеочередного заседания скорее не будет. Возможно, они поздно подали и технологически это невозможно организовать", - сообщил источник.

По мнению источника, официальный ответ должен быть обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский просит Парубия о внеочередном заседании Рады. А также Зеленский уволил 12 послов