Внеочередного заседания Рады не будет - СМИ [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины не соберется на внеочередное заседание 18 июля. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Известно, что заявление Зеленского о созыве внеочередного заседания Рады было передано спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.
"Заявление президента было передано на имя Андрея Парубия. В ближайшее время глава Верховной Рады Андрей Парубий ответит на заявление президента о созыве внеочередного заседания Рады. Внеочередного заседания скорее не будет. Возможно, они поздно подали и технологически это невозможно организовать", - сообщил источник.
По мнению источника, официальный ответ должен быть обнародован на официальном сайте Верховной Рады.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский просит Парубия о внеочередном заседании Рады. А также Зеленский уволил 12 послов
по теме
Лукашенко едет в Украину: известна причина визита
Зеленский пригласил президента Белоруси Александра Лукашенко в Украину
Встреча Зеленского и Трампа: СМИ назвали дату и время
Люди с нетерпением ждут встречи президента Зеленского с Дональдом Трампом, когда и где состоится мероприятие
Декоммунизация в Украине: Разумков выступил с важным заявлением
Лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление
Зеленский представил главу Херсонской ОГА
На совещании по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" Владимир Зеленский представил главу Херсонской
Подробиці вибору: експерти та депутати обговорили перспективи нового парламенту
В ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили перспективи нового парламенту