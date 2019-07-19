Вибори по 223-му виборчому округу в Шевченківському районі столиці повинні пройти зразково, без будь-яких фальсифікацій та махінацій. МВС та Національна поліція мусять взяти охорону порядку під особистий контроль в

день голосування та під час підрахунку голосів. Про це повідомив кандидат в народні депутати та колишній мер Києва Олександр Омельченко в своєму зверненні до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та до начальника ГУ Нацполіції Києва Андрія Крищенка.

"На жаль, історія виборів в цьому окрузі не може слугувати зразком чесності, бо їх постійно супроводжує шлейф скандалів, судових спорів і навіть рукоприкладства. Настав час перервати цю ганебну традицію та захистити

киян від тиску недоброчесних політиків. Мешканці Шевченківського району заслуговують на повагу до себе особисто та до свого волевиявлення!", - переконаний Олександр Омельченко.

За його словами, МВС та Національна поліція м. Києва повинні взяти під особистий контроль забезпечення чесних виборів в Шевченківському районі.

"Саме сюди буде прикута увага громадського сектору та міжнародних спостерігачів, вони стануть дзеркалом виборчого процесу у всій країні. Справа честі МВС та поліції гарантувати зразковий порядок в Шевченківському районі Києва на стадії передвиборчої кампанії, в день голосування та під час підрахунку голосів. Розраховую на відповідальну позицію правоохоронців! Знаю, що кияни не дадуть обдурити себе маніпуляторам та безчесним політикам! Вірю - виборці 223 округу продемонструють виваженість, мудрість та бажання справжніх змін!", -

заявив Олександр Омельченко.