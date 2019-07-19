Під час парламентської передвибочої кампанії були зареєстровані випадки, коли кандидати-мажоритарники реєструвались як члени чи управлінці товариств зі схожою до лідируючої президентської партії назвою. Такі маніпулятивні технології можуть стати трендом і під час місцевих виборів. Про це сказав координатор ГО "Стоп корупції" Роман Бочкала, під час брифінгу щодо маніпуляцій та фейків у ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2019 року, в рамках всеукраїнського проекту "Стоп політичній корупції".

"Ми плавно підходимо до місцевих виборів, які на мою думку, напевне теж будуть позачерговими. Притманним для майбутньої кампанії буде все те, що ми бачили на мажоритарних округах. Щодо маніпулятивних речей в інформаційному просторі, то в багатьох областях зустрічалось, що велика кількість кандидатів, які не мали аутентифікованої підтримки президента, реєструвались нібито від команди "Слуги народу" (ТОВ, ГО, використання символіки тощо). Це з області міфів та з області фейків. Припускаю, що це буде трендом і на наступних виборах - плюс до цього будуть додаватись ще нові, подібні речі. Ми не завершуємо наш проект, ми переходимо до наступного етапу", - наголосив він.

Координатор проекту також закцентував увагу на нових "схемах" підкупу виборців, які були зафіксовані командою "Стоп політичній корупції" в Ужгороді.

"Нову технологію виявили активісти на Закарпатті - в місті Ужгород була побудована мережа з ОСББ. Роботу координував департамент житлового господарства мерії. Кошти роздавались на користь діючого мера (представника Опоблоку). Раніше ми не бачили симбіозу чиновників та приватних товариств. Звісно що ми передали цю інформацію міжнародним спостерігачам ОБСЄ", - зазначив він.

Крім того на брифінгу повідомили про схеми підкупу виборців на Дніпропетровщині, в яких брала участь мер міста Марганець Олена Жадько. Про це розповів Сергій Хникін, голова Марганецького відокремленого осередку ГО "Стоп корупції".

"У нас балотується діючий мер міста пані Жадько, з якою пов’язане викриття корупційних злочинів. Ми зафіксували, що очільниця міста активно використовувала адмінресурс. Зокрема, мова йде про проведення ніби міських заходів, але ці заходи були агітаційного характеру.

Крім того, нещодавно в місті розгорівся скандал через те, що волонтери хотіли провести захід зі збору коштів для хворої дитини, мер у цьому їм відмовила й провела власний захід, на якому роздавала юшку та проводила агітацію. Цьогоріч у нас передвиборча кампанія була найбільш брудною та маніпулятивною, коли емоції керують думкою наслення, а не перспективою розвитку", - розповів він.

Також активіст розказав, що в місті відбувся відкритий концерт 95-го кварталу з ознаками агітації.

"Кандидат від партії президента проводив відкритий концерт 95 кварталу, але це був повністю агітаційний захід, який подали з символікою партії", - додав Хникін.

На заході професор Олександр Чекмишев, презентував попередні підсумки моніторингу ЗМІ, під час парламентських виборів та надав рекомендації для виборців як зробити усвідомлений вибір під час голосування. Зовсім скоро ця інформація з’явиться на "СтопКорі" - не пропустіть!

Повне відео брифінгу дивіться тут: