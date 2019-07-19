Суд продлил арест Вышинскому [ Редактировать ]
В пятницу, 19 июля, Подольский райсуд Киева продлил арест главреду "РИА Новости" Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
В ходе заседания обвиняемый в госизмене и его адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, а сторона обвинения призвала судей продлить ему арест.
"Я прошу удовлетворить просьбу моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с ограничения моей свободы на личное обязательство", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что у Зеленского предложили обменять Вышинского на Сенцова. А специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил выдачу российских паспортов украинским гражданам.
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