В пятницу, 19 июля, Подольский райсуд Киева продлил арест главреду "РИА Новости" Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

В ходе заседания обвиняемый в госизмене и его адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, а сторона обвинения призвала судей продлить ему арест.

"Я прошу удовлетворить просьбу моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с ограничения моей свободы на личное обязательство", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского предложили обменять Вышинского на Сенцова. А специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил выдачу российских паспортов украинским гражданам.