Жители Горского, Золотого и Рубежного (Луганская обл.) во время встреч с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлием Иоффе массово сообщают о фактах нарушений законодательства во время проведения предвыборной агитации за кандидата в народные депутаты Сергея Вельможного, который баллотируется по 112-му округу. Об этом сообщает интернет-издание "Первая полоса".

Местные жители рассказывают, что в июне-июле в населенных пунктах, входящих в состав избирательного округа №112, была развернута схема массового подкупа избирателей. Гражданам предоставляют бесплатные товары, в частности сахар, фасованный в упаковки с указанием информации о Вельможном, и социальные карты от кандидата с обещанием выдачи по ним 1 300 грн. в случае его победы.

В пресс-службе народного депутата Юлия Иоффе, который был избран в Верховную Раду по 112-му округу, сообщили, что уже направлены обращения к прокурору Луганской области В. Янко и начальнику Главного управления Национальной полиции в Луганской области С. Колеснику с просьбой провести всестороннюю проверку фактов возможного подкупа избирателей, установить виновных в этом лиц и принять меры против нарушения избирательного законодательства.