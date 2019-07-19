Юрий Павленко: спорт - это здоровье нации и будущее государства [ Редактировать ]
Спорт - это здоровье нации и будущее государства. Об этом заявил народный депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко во время пребывания в городе Коростень Житомирской области.
18 июля в Коростене состоялось торжественное открытие реконструированного стадиона «Спартак» и баскетбольный турнир, организованный при поддержке "оппозиционной платформы - За жизнь".
«Еще в 2005 году я убеждал городских глав государства присоединиться к программе создания футбольных площадок с искусственным покрытием. А уже в 2008-2009 годах это стало частью местных бюджетов и теперь таких площадок тысячи по Украине. Бюджетная программа для переоснащения школ и детско-юношеских спортивных школ, программы подготовки учителей и тренеров, программа поощрения и мотивации детей заниматься спортом - это задача власти», - отмечает парламентарий.
Народный депутат подчеркивает необходимость увеличения заработной платы тренерам спортивных школ и развития массового и детского спорта по государственным программам. Именно государство должно позаботиться о надлежащей материально-технической базе спортивной отрасли. Это даст возможность нашим спортсменам одерживать победу и приносить славу Украине во всем мире.
«Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься тем видом спорта, который ему больше всего нравится и по силам. Но для того, чтобы дети были заинтересованы - нужна мотивация. Главным мотиватором должно выступать государство и после нашей победы так и будет. Представители "оппозиционной платформы - За жизнь" всегда поддерживают спорт, как профессиональный, так и любительский. Спорт - это здоровье нации и будущее государства», - резюмирует Юрий Павленко.
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