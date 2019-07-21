В Украине сегодня, 21 июля, стартовали внеочередные выборы народных депутатов в Верховную Раду. И пока украинцы ждут предварительных результатов, мы расскажем вам, что на самом деле происходит на избирательных участках, куда деваются неиспользованные бюллетени и сколько украинцы могут заработать на выборах.

Как попасть в комиссию на избирательный участок?

Каждая партия, чьи представители баллотируются в народные депутаты, набирает себе команду, а потом уже распределяет по избирательным участкам. Вы можете напрямую обратиться в партию и предложить себя в качестве сотрудника на время избирательной кампании.

Для этого вам нужно написать заявление, предоставить паспортные данные и получить удостоверение члена государственной избирательной комиссии. Дальше вас будут координировать глава и заместитель вашей комиссии.

Подготовка к выборам - что входит в обязанности члена комиссии?

Если вы думаете, что работать придется только в день выборов, то вы глубоко заблуждаетесь. Я ради эксперимента решила поучаствовать в первом туре президентских выборов, которые состоялись весной этого года.

Как оказалось, за две недели до выборов нашей избирательной комиссии на Оболони предоставили кабинет в одной из местных школ. По закону, перед выборами избиратели могут приходить к нам ежедневно с вопросами, касающимися голосования и списков. Поэтому нам пришлось по очереди дежурить на протяжении 14-ти дней. Разумеется, если у вас есть постоянная официальная работа, то согласно букве закона, начальник обязуется вас отпустить на время предвыборной кампании.

Но, вы сами понимаете, что далеко не все руководители согласны отпустить сотрудника на две недели. Поэтому, если вы хотите поработать на выборах, заранее обговорите все детали с начальником, чтобы он вас мог без проблем отпустить.

Теперь перейдем к составу избирательной комиссии. В нашей команде было 11 человек (оптимальное количество – 14). Глава комиссии, его заместитель и секретарь – самые важные позиции. Особенно много работы у секретаря, ведь этому человеку приходится заполнять много документов, в частности – протоколов (когда фиксируется каждое движение членов комиссии). Если вам предлагают такую должность, а опыта у вас нет – лучше отказаться в пользу простого члена.

За день до выборов из ЦИК нам привозят бюллетени, на которых нужно поставить штампы и составить протоколы. Непосредственно в день выборов члены избирательной комиссии достают из специально опечатанного сейфа в присутствии сотрудников полиции и наблюдателей бюллетени. Затем составляется протокол с указанием их количества, а по окончанию голосования подбиваются итоги – сколько людей проголосовали и сколько бюллетеней осталось.

"Если я не приду на выборы, мой бюллетень используют" - миф или правда?

Вот мы и подошли к главному мифу – бюллетень подделать непосредственно на избирательном участке невозможно! Поскольку над вами стоят наблюдатели из разных партий, которые заинтересованы в том, чтобы выборы прошли прозрачно.

Да, существует очень много схем, по которым комиссия сразу получает от ЦВК сфальсифицированные списки избирателей. Но скажу сразу, это очень дорого, а поэтому нет смысла. Ведь на нашем участке, к примеру, было всего 2000 избирателей. А это иголка в сене в сравнении с жителями Украины.

И если уже говорить о подкупе, то эффективней заплатить конкретному избирателю, чем члену комиссии. А может, мне просто повезло, и я попала в очень честную команду, где и речи не было о взятках.

Самый интересный момент (выделить жирным): после того, как закрываются избирательные участки, всех членов комиссии закрывают на ключ в помещении. С этого момента, пока мы не подсчитаем голоса, нельзя выходить или только в сопровождении полиции.

К подсчету голосов мы приступаем не сразу, сначала нужно погасить неиспользованный бюллетень. Что это значит - погасить?

Корешки бюллетеней тех людей, которые не пришли голосовать, нужно отрезать и положить в специальные пакеты. Все это фиксируется на видеокамеры наблюдателей. Только после этого вскрывается по очереди каждая ячейка и подсчитываются голоса, разумеется под присмотром надзирателей. На каждого кандидата по итогу составляется протокол, который потом отвозят в окружной избирательный участок.

Разумеется, у вас должны четко совпасть данные – количество использованных бюллетеней и людей, которые пришли проголосовать, поставив свои подписи. К слову, голосование полностью анонимное и на самом бюллетени нет ни фамилии, ни номера, только лишь указывается ваш избирательный участок.

"Приду со своей ручкой, а то поставлю галочку, а она потом исчезнет"!

Также развею этот миф – это полнейшая выдумка! У государства не хватает средств на закупку скотча и файликов, что уже говорить о ручках, которые со временем исчезают на бумаге. К нам просто привезли несколько коробок с обычными шариковыми ручками, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу.

Главный вопрос - сколько можно заработать на выборах в Украине?

Каждая партия распределяет средства по-разному. Разумеется, что самые известные партии в Украине платят больше, но бывают моменты, когда вас могут обмануть и не заплатить ту сумму, которую обещали перед выборами. В целом можно заработать от 700 до 3000 гривен за сутки на выборах.

Ко всему, вы получаете суточную премию от государства – около 700 гривен. Правда, ждать ее пришлось долго – около одного месяца.

В целом, работа на выборах мне понравилась – интересный опыт. Это сложный процесс, который требует особой внимательности и, конечно же, честности.