В среду, 17 июля, в Черновицкой области в селе Данковцы произошло ДТП. Известно, что столкнулись два микроавтобуса. В результате аварии госпитализированы 8 человек, среди которых новорожденный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области.

По предварительной информации, во время выезда на главную дорогу 21-летняя водитель автомобиля Mercedes Benz Vito не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с микроавтобусом Volkswagen T5 под управлением 23-летнего жителя Заставнивского района.

В общем, в обоих транспортных средствах на момент аварии находилось 11 взрослых и младенец.

Всех участников ДТП доставлены в Хотынскую районную больницу для обследования, 8 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель автомобиля Mercedes Benz Vito задержали полицейские.

Фото: Нацполиция

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