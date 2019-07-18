Под Черновцами девушка-водитель спровоцировала жуткое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, в Черновицкой области в селе Данковцы произошло ДТП. Известно, что столкнулись два микроавтобуса. В результате аварии госпитализированы 8 человек, среди которых новорожденный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области.
По предварительной информации, во время выезда на главную дорогу 21-летняя водитель автомобиля Mercedes Benz Vito не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с микроавтобусом Volkswagen T5 под управлением 23-летнего жителя Заставнивского района.
В общем, в обоих транспортных средствах на момент аварии находилось 11 взрослых и младенец.
Всех участников ДТП доставлены в Хотынскую районную больницу для обследования, 8 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Водитель автомобиля Mercedes Benz Vito задержали полицейские.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что в страшном ДТП под Одессой погибли четыре человека, а также в страшном ДТП в Польше погиб украинец.
по теме
В Киеве столкнулись Hyundai и мотоцикл, есть пострадавшие
В четверг, 18 июля, в Киеве на перекрестке улиц Бережанская и Приорской случилось ДТП
Страшное ДТП в Польше: погиб украинец
Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком
В Луцке пьяный водитель "влетел" в забор и перевернулся (фото)
Отмечается, что авария случилась на улице Писаревского
Серьезное ДТП в Днепре: в аварии пострадали дети
В воскресенье, 14 июля, в Днепре на пересечении Запорожского шоссе и улицы Паникахи произошло ДТП
В Киеве два грузовика совершили жуткое ДТП (фото)
В воскресенье, 14 июля, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП