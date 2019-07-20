В страшном ДТП погибли девять человек [ Редактировать ]
В Индии столкнулись автофургон и грузовик. Жертвами аварии стали по меньшей мере девять человек, сообщают местные СМИ.
ДТП произошло в 20 километрах от города Пуна. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что большинство погибших - студенты местных учебных заведений в возрасте от 19 до 23 лет.
Также недалеко от села Вита Почтовая водитель легкового автомобиля наехал на людей, в результате погибли три человека. Напомним, в Голосеевском районе Киева грузовик Volvo снес два столба, отбойник и упал с моста, перевернувшись.
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