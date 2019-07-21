Президент України Володимир Зеленський уже проголосував на дострокових виборах до Верховної Ради. Разом з дружиною глава держави відвідав виборчу дільницю Оболонського району столиці.

Поки Зеленський ішов до дільниці, місцеві виборці простягали йому якісь документи та папірці з проханнями. Президент навіть загубив у натовпі свою дружину Олену. Зеленський заявив, що очікує чесного і справедливого результату на виборах.

"На який результат? На чесний, справедливий. Будуть, думаю, справедливі, чесні вибори. Люди покажуть, як вони відносяться до тієї партії, яку я не буду говорити", - заявив Володимир Зеленський, президент України.