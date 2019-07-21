Володимир Зеленський загубив на виборчій дільниці свою дружину [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський уже проголосував на дострокових виборах до Верховної Ради. Разом з дружиною глава держави відвідав виборчу дільницю Оболонського району столиці.
Поки Зеленський ішов до дільниці, місцеві виборці простягали йому якісь документи та папірці з проханнями. Президент навіть загубив у натовпі свою дружину Олену. Зеленський заявив, що очікує чесного і справедливого результату на виборах.
"На який результат? На чесний, справедливий. Будуть, думаю, справедливі, чесні вибори. Люди покажуть, як вони відносяться до тієї партії, яку я не буду говорити", - заявив Володимир Зеленський, президент України.
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