На Луганщині українські військовослужбовці підірвалися на міні [ Редактировать ]
Біля населеного пункту Щастя на Луганщині четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Двоє загинули на місці, ще двох - шпиталювали.
Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил. Кажуть, наразі стан здоров'я постраждалих - задовільний.
по теме
Загибель дітей на Рівненщині: суд обирає запобіжний захід головному підозрюваному
На подвір'ї Миколи Середюка підірвалися двоє дітей - його онуків. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення
Напади на українські медіа псують репутацію держави на міжнародній арені - Юрій Бойко
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко відзначив неефективність роботи правоохоронних органів
На Рівненщині від вибуху загинули діти
У селищі Смига 11-річна дівчинка і хлопчик 13 років пішли до дідуся, який мешкає у будинку навпроти
В центре Луганска прогремел взрыв
В среду, 10 июля, в центре Луганска, в районе Центрального рынка произошел взрыв
Повернути людей та звільнити окуповані території України можливо лише мирним шляхом - Юрій Бойко
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко вважає: щоб визволити полонених, потрібно продовжувати прямі переговори