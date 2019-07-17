В Запорожье сгорела маршрутка (фото) [ Редактировать ]
В Запорожье на улице Гоголя в Александровском районе произошел инцидент. Известно, что загорелся припаркованный автомобиль Ford Transit. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Отмечается, что огонь достиг площади 6 кв. м. Пожарным удалось локализовать возгорание, а затем полностью его ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалась 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в Киеве дотла выгорел автобус, а также на дороге вспыхнул автомобиль.
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