В Запорожье на улице Гоголя в Александровском районе произошел инцидент. Известно, что загорелся припаркованный автомобиль Ford Transit. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Отмечается, что огонь достиг площади 6 кв. м. Пожарным удалось локализовать возгорание, а затем полностью его ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалась 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Киеве дотла выгорел автобус, а также на дороге вспыхнул автомобиль.