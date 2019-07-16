Популярная российская певица Ольга Бузова возмутила поклонников новым образом. Звезда вышла на улицу в белом провокационном образе, что сразу же заметили подписчики.

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"Шесть утра. Я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске. И впервые на "Славянском базаре",- написала певица.

"Мне ассоциируется с копытами лошади", "Срочно вызываю санитаров", "Как в памперсах", "На пони похожа", "А чего не голая?", - возмутились подписчики.

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