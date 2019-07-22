Лісові пожежі накоїли лиха у Португалії [ Редактировать ]
Щонайменше 27 людей зазнали опіків унаслідок лісових пожеж у Португалії. Серед них - семеро вогнеборців. Одна людина в тяжкому стані.
Зайнялося одразу в кількох місцях, через сильний вітер полум'я стрімко поширювалося. Крім пожежників, до гасіння залучили військових. Також задіяли сотні одиниць техніки, зокрема бульдозерів. Перекрили кілька великих автошляхів. Поліція відкрила провадження за підозрою в підпалі.
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