Гонконгом прокотилася нова хвиля масових протестів [ Редактировать ]
У Гонконзі нові акції протесту. Десятки тисяч людей вимагають від уряду остаточно скасувати законопроєкт про екстрадицію громадян до Китаю, а також розслідувати зловживання силою поліції під час демонстрацій.
Цього разу між правоохоронцями та протестувальниками також зчинилося декілька сутичок. Проти активістів застосували сльозогінний газ.
Нагадаємо, очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лам уже заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом. Але це не задовольнило активістів, які тепер вимагають її відставки.
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