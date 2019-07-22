Біля берегів Мавританії вже другу добу горить український травлер "Іван Голубець". Загинув його моторист, іще кілька моряків постраждали.

Вогонь охопив увесь корпус судна. На борту під час пожежі перебували 90 членів екіпажу - громадяни України та Росії. Людей евакуювали з допомогою інших травлерів, адже рятувальних кораблів у Мавританії не виявилось.

Судно мало запаси дизпального та повний трюм рибопродукції. Воно було зафрахтоване латвійським бізнесменом і ходило під прапором Грузії.