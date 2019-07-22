Поблизу узбережжя Мавританії палає українське судно [ Редактировать ]
Біля берегів Мавританії вже другу добу горить український травлер "Іван Голубець". Загинув його моторист, іще кілька моряків постраждали.
Вогонь охопив увесь корпус судна. На борту під час пожежі перебували 90 членів екіпажу - громадяни України та Росії. Людей евакуювали з допомогою інших травлерів, адже рятувальних кораблів у Мавританії не виявилось.
Судно мало запаси дизпального та повний трюм рибопродукції. Воно було зафрахтоване латвійським бізнесменом і ходило під прапором Грузії.
по теме
Лісові пожежі накоїли лиха у Португалії
Зайнялося одразу в кількох місцях, через сильний вітер полум'я стрімко поширювалося
На Луганщині українські військовослужбовці підірвалися на міні
Біля населеного пункту Щастя четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
Політичне залякування: на Воловеччині горів відпочинковий комплекс (відео)
Нещасний випадок чи політичне залякування?
Пожежа на студії аніме в Японії: загинули люди
Щонайменше 10 людей загинуло, ще 40 - зазнали опіків унаслідок пожежі на студії аніме в японському місті Кіото
Известный украинский ведущий трагически погиб в Одессе
В среду, 17 июля, известный ведущий и конферансье трагически погиб в Одессе