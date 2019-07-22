Разом із цивільними та лише за партійними списками - так на парламентських виборах голосували військові. Спецдільниць на передовій цього разу не створили. Загалом армійці обирали народних депутатів на понад двох сотнях дільниць у 18 виборчих округах. Як усе було - бачила Ірина Баглай.

Дільниця у старій частині прифронтової Авдіївки. Все, як каже її голова - чітко за графіком. Очільником виборчкому він уперше. Тож закон вивчив досконально - ще за два тижні до голосування.

"Впервые на нашем участке вместе с гражданскими будут голосовать представители ВСУ. Трудности какие, - нам списки предоставила окружная комиссия, мы их приняли и будем работать", - розповідає Володимир Костін" голова дільниці №589 45 виборчого округу Авдіївки.

На президентських виборах військові голосували і на ось в таких пунктах постійної дислокації, як тут в Авдіївці, і на передовій - на спецдільницях.

А зараз, на парламентських, армійцям життя дещо ускладнили. Бо народні депутати так і не ухвалили змін до виборчого кодексу. А відтак - вояки голосували, як і цивільні. На передову по голоси до них ніхто не їздив. І щоб зробити свій вибір - їм потрібно написати заяву, змінити місце голосування - і "засвітити" свою прописку...

"Нас это смутило, поэтому не проголосовали бы, если бы не было прописки. Хто бажав, той надав", - наголосив Артур Батістов, заступник командира підрозділу Збройних сил України.

Поки біля столів, де голосують місцеві жителі або порожньо, або підходить одна людина, біля армійського вишукується черга.

"Подходят военные очень организовано, все четко", - зазначила Світлана Кисельова, член виборчої комісії.

Голосують армійці вахтовим методом. Частина - їде на дільниці, частина - залишається в окопах на передовій.

"Старшие берут по несколько человек, выделены машины, подвозят, останавливаются подальше, потом подходят пешком без оружия - оно на позициях", - розповідає Артур Батістов, заступник командира підрозділу Збройних сил України.

Першими, якраз і голосують бійці з передової.

"Сделали график - люди, которые с первой линии, с передней - они должны проголосовать до 12, а дальше те, кто в районах отведения", - говорить Артур Батістов, заступник командира підрозділу Збройних сил України.

І хоча вибори збіглися у часі із оголошенням безстрокового перемир'я - солдати готові до провокацій. При цьому визнають: рівно з опівночі над позиціями - тиша.

"Тихо-тихо, по ходу, дотримуються перемир'я", - говорить позивний "Автомат", командир підрозділу Збройних сил України.

Однак у разі атак, намагань прорватися штурмовими групами на українські позиції або ж просунутись уперед в інженерному плані - піхотинці мають наказ відкривати вогонь.

"Мы не допустим потерь территорий, поэтому инженерные работы, которые они будут вести - будут пресекаться, где стояли - там и стоят", - наголосив позивний "Автомат", командир підрозділу Збройних сил України.

Причепурені та усміхнені - йдуть на вибори Наталя із 9-річною Кірою.

"Сначала мы шли в церковь, а потом голосовать. Хочу выбрать, очень хочу", - говорить Кіра, жителька Авдіївки.

"Ми ж вибираємо парламент, наше майбутнє. Ми хочемо, щоб у нас все було добре і закінчилась війна", - говорить Наталія, жителька Авдіївки.

Із надією на краще життя та мир на дільницю йдуть і військові, які вже 5 років обороняють Україну. Але визнають - упевненіше почуваються на полі бою. Зрештою, саме від них і залежить перемога.