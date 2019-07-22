У Великій Британії відбулися одні з найдавніших перегонів - серед... равликів. У 1995 році переможець змагань навіть потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найпрудкіший равлик, подолавши 30-сантиметрову дистанцію за 2 хвилини 20 секунд.

Як усе минуло цього разу - знає Катерина Кравець.

На старт, увага, повзи! У Британії відбулися щорічні "Всесвітні перегони серед равликів". Влаштовують їх на Туманному Альбіоні вже понад півстоліття. Цього разу в змаганнях узяли участь понад півтори сотні слимаків, до фіналу ж потрапили лише чотирнадцять.

Перегони традиційно відбуваються на столі, вкритому спеціальною вологою тканиною, на якій позначені три кола. Перемагає той, хто першим дістанеться останньої межі.

"Деякі равлики швидші за інших. Мої ще досі жодного разу не виграли. Думаю, можливо, мені слід було обрати більших за розміром - ну, знаєте, з більшими м'язами, потужніших, витриваліших. Певно, наступного разу так і зроблю", - говорить Джесс Мур, учасниця.

За умовами змагань, равликів на перегони можна приносити власних або обрати серед запропонованих організаторами. Цього разу першим до фінішної прямої прибув равлик на прізвисько Семі - його результат 2 хвилини 38 секунд - це на 18 секунд більше за попередника Арчі, якого внесли до Книги рекордів Гіннесса у 1995 році. Цьогорічного переможного равлика для участі в перегонах обрала місцева вчителька англійської.

"Він одразу мені сподобався, щойно я побачила його тут у коробці. Він так спритно ласував листям салату, що я подумала: він особливий. І як, бачите, не помилилася. Не знаю, можливо, тепер мені слід змінити кар'єру і взятися за равликові чемпіонати?", - говорить Марія Велбі, переможниця.

Наступні змагання відбудуться за рік. Долучитися до них можуть усі охочі. Потрібно лиш сплатити символічні 20 пенсів. По завершенню чемпіонату всі зібрані кошти традиційно передають на доброчинність.