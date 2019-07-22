Под Черкассами пчела убила мужчину [ Редактировать ]
Под Черкассами в селе Чаплинка укус пчелы стал смертельным для 39-летнего мужчины. Он пошел хозяйствовать на своем огороде и там его укусило насекомое, передает "Униан".
"Мужчина имел сильную реакцию на укусы пчел. После того, как они его кусали, он начинал задыхаться. Но всегда рядом была жена, которая оказывала ему первую помощь. На этот раз она поехала в Черкассы по делам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в таких случаях рядом должен быть врач, который сможет дать препарат от анафилактического шока. "У человека очень сильно распухает горло и язык, резко падает давление. Он может умереть за несколько минут. Были случаи, что смерть наступала уже через 40 секунд", - сказал терапевт.
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