20 июля в США в рамках подготовки к новому сезону английский "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" провели товарищеский поединок. Зрители стали свидетелями яркого матча, по итогам которого победу одержала немецкая команда (3:2).

Уже в дебюте встречи "шмели" повели в счете. Отличился Пако Алькасер с паса юного 16-летнего дарования "дортмундцев" Джованни Рейны. Англичане не замедлили с ответом и уже до перерыва усилиями Уилсона восстановили статус-кво.

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Во второй половине "Боруссия" с промежутком в пять минут дважды поразила ворота Миньоле, на что "красные" ответили одним голом 19-летнего форварда Риана Брюстера с пенальти. К слову, для последнего этот мяч стал четвертым за "мерсисайдцев" в последних трех поединках.

Таким образом, бывший клуб Юргена Клоппа оказался сильнее нынешнего.

"Боруссия Д." (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:2

Голы: Алькасер, 3, Дилейни, 53, Ларсен, 58 - Уилсон, 35, Брюстер, 75 (с пенальти).

"Боруссия Д.": Хитц, Пищек (Мори, 46), Хуммельс (Ферай, 80), Топрак (Балерди, 46), Геррейро (Шульц, 46), Санчо (Азар, 46), Вайгль (Витсель, 46), Рейна (Вольф, 46), Брандт (Ларсен, 46), Гетце (Ройс, 46), Алькасер (Дилейни, 46).

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн (Александер-Арнольд, 60), Матип (ван Дейк, 60), Гомес (Ловрен, 60), Лароуки (Робертсон, 60), Окслейд-Чемберлейн (Вейналдум, 60), Фабиньо (Хендерсон, 60), Милнер (Люис, 60), Уилсон (Джонс, 60), Ориги (Брюстер, 60), Кент (Вудберн, 60).

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